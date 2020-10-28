Россия с 2021 года начнет развертывание спутниковой группировки «Сфера»

Россия начнет развертывание спутниковой группировки «Сфера» с 2021 года. Об этом объявил глава Роскомоса Дмитрий Рогозин.

«С 2021 года мы приступаем к развертыванию программы „Сфера“, это многоспутниковая группировка, где есть и спутники нового поколения, мультиспектральные», — процитировал Рогозина ТАСС.

Всего в рамках программы «Сфера» к 2024 году создадут четыре спутника «Экспресс-РВ». Работа космических устройств позволит предоставить Арктическому региону широкополосную связь без ограничений по широте. Кроме того, с помощью спутников будет осуществляться связь с ледоколами на Северном морском пути.