Россия с 15 сентября запретит ввоз говядины из двух штатов Бразилии

Россельхознадзор с 15 сентября вводить запрет на ввоз в Россию крупного рогатого скота и говядины из бразильских штатов Минас-Жерайс Мату-Гроссу. Такое решение принято после информации о случаях коровьего бешенства.

Как сообщил «Интерфакс», запрет поставок из штата Минас-Жерайс коснется крови и кровесодержащих продуктов, говяжьих субпродуктов, говядины на кости, кишечного сырья, которое получают от крупного рогатого скота. Исключение составляют защищенные оболочки, говядина механической обвалки и переработанные белки, предназначающиеся для корма животных.

По этой же причины ведомство с 15 сентября запрещает ввоз бескостной говядины от скота старше 30 месяцев из штатов Минас-Жерайс Мату-Гроссу. С этой же момента будет ограничен транзит по России крупного рогатого скота из этих двух штатов Бразилии.

Тем временем российские кондитеры подсчитали убытки от спора с Белоруссией, возникшего из-за запрета в республике продавать конфеты с сорбитовым сиропом.

Белорусские власти требовали наносить на российские кондитерские изделия с сорбитовым сиропом специальную маркировку, предупреждающую о подсластителе, который при чрезмерном употреблении может оказывать слабительное действие. Продукцию без надписи изымали.