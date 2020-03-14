Россия с 15 марта закрывает границу с Польшей и Норвегией

Правительство РФ решило с 15 марта временно приостановить въезд иностранных граждан и лиц без гражданства через российско-польский и российско-норвежский сухопутные участки государственной границы. Речь идет об иностранцах, приезжающих в страну для обучения и трудовой деятельности, а также в частных и туристических целях.

Подписанный премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным документ опубликован на сайте кабмина. ФСБ закроет границы в 00:00 15 марта 2020 года. Исключение будет сделано для граждан Республики Белоруссия, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в Российской Федерации.

Министерству иностранных дел уже поручено уведомить об этом не только польские и норвежские власти, но и другие государства, чьи интересы может затронуть принятое решение.

10 марта стало известно, что главнокомандующий вооруженными силами Польши генерал Ярослав Мика заразился коронавирусом. Вероятно, он был инфицирован во время совещания, которое проводилось в Германии.