  • Россия Русских родилась в Санкт-Петербурге

    27 сентября 2019, 20:19

    Анастасия Кукова

    В Санкт-Петербурге 19 сентября родилась девочка по фамилии Русских, которой родители дали имя Россия. Чета православных патриотов изначально искала «креативное» имя, и поначалу они хотели назвать дочь Россияной.
    Россия Русских родилась в Санкт-Петербурге

    Как рассказал «Фонтанке» отец девочки Михаил, это имя подсказали им родственники.

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    «Мы хотели имя, связанное с Россией, во многом из-за нашей фамилии. Россияна мне не очень понравилось из-за того, что, по моему мнению, имеет отношение к государственной принадлежности, а Россия — она разная. Большая, холодная, теплая, с разнообразной природой, культурой», — заявил мужчина.

    Так как в день рождения девочки православные христиане отмечают Михайлов день, родители подумывали назвать дочь Мишелью. Тем более, что от первого брака у мужчины есть сын Марсель.

    Михаил признал, что старшие родственники особой радости по поводу выбранного для внучки имени не выказали.

    «Если она захочет сменить имя, когда вырастет, я не буду против. Считаю, что у каждого человека есть право на выбор», — заявил мужчина.