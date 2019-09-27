Россия Русских родилась в Санкт-Петербурге
Как рассказал «Фонтанке» отец девочки Михаил, это имя подсказали им родственники.
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«Мы хотели имя, связанное с Россией, во многом из-за нашей фамилии. Россияна мне не очень понравилось из-за того, что, по моему мнению, имеет отношение к государственной принадлежности, а Россия — она разная. Большая, холодная, теплая, с разнообразной природой, культурой», — заявил мужчина.
Так как в день рождения девочки православные христиане отмечают Михайлов день, родители подумывали назвать дочь Мишелью. Тем более, что от первого брака у мужчины есть сын Марсель.
Михаил признал, что старшие родственники особой радости по поводу выбранного для внучки имени не выказали.
«Если она захочет сменить имя, когда вырастет, я не буду против. Считаю, что у каждого человека есть право на выбор», — заявил мужчина.