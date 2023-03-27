Общество 27 марта 2023, 16:20 Россия резко увеличила импорт рыбы в европейские страны

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Импорт российской рыбопродукции в Европу вырос на одну пятую часть товаров и стал больше, чем до начала спецоперации и введения санкций . Об этом сообщила газета Daily Express.

Отмечается, что стоимость экспорта увеличилась более чем на 50% и достигла почти миллиарда евро.

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По данным сайта kp.ru, импорт белой рыбы не попал под санкции Великобритании, некоторые российские суда продолжают ловить рыбу в британских территориальных водах.