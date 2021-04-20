Россия решила выслать двух дипломатов Болгарии в качестве ответной меры

Россия в качестве ответной меры высылает двух дипломатов Болгарии. Их объявили персонами нон грата. Информация появилась на официальном сайте МИД РФ.

«Указанным сотрудникам предписано покинуть территорию России в течение 72 часов. Данная мера является ответом на принятое в марте болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Софии», — говорится в сообщении.

Во вторник посол Болгарии Атанас Крыстин прибыл в Министерство иностранных дел России, в ведомстве ему была вручена нота об объявлении персонами нон грата первого секретаря консульской службы посольства Болгарии в России Николая Панайотова и первого секретаря службы по торгово-экономическим вопросам Чавдара Христозова.

В прошлом году болгарский МИД объявил персонами нон грата двух сотрудников дипмиссии РФ, так как они якобы занимались сбором конфиденциальной информации о вооруженных силах республики. Ранее посольство России в Болгарии потребовало прекратить до суда все обсуждения по данному делу.