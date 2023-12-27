Общество 27 декабря 2023, 17:41 Россия решила ограничить транзит птицеводческой продукции из США в Казахстан из-за гриппа РИА «Новости»: Россия временно ограничит транзит птицы из США в Казахстан Freepik

Читать 360tv в

Россельхознадзор собирается ввести ограничения на перевозки всей американской птицеводческой продукции в Казахстан через территорию России. Об этом сообщил РИА «Новости» источник, знакомый с ситуацией.

«Россельхознадзор считает необходимым ввести временные ограничения на транзит по территории России в Казахстан всей птицеводческой продукции из США», — сказал он.

Реклама

По мнению источника, такое решение собираются принять, чтобы защитить Россию и Казахстан от заноса высокопатогенного гриппа птиц. В США сложилась нестабильная ситуация с этим заболеванием, пояснил собеседник агентства. По данным Всемирной организации здравоохранения животных, в 2023 году в Соединенных Штатах зарегистрировали свыше 290 случаев птичьего гриппа.

Источник добавил, что в 2022 году транзит птицеводческой продукции из США в Казахстан через территорию России составил 23 тысячи тонн. В 2023 году объем таких поставок упал до 15 тысяч тонн.

Ранее в японской префектуре Ибараки приняли решение уничтожить около 70 тысяч кур из-за птичьего гриппа. На одной из ферм умерли 450 птиц, у некоторых из них обнаружился патогенный вирус.