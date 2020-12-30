Россия расширила список граждан Великобритании, которым запрещен въезд в страну

В среду, 30 декабря, в министерство была вызвана посол Великобритании Дебора Броннерт. Дипломаты вручили ей ноту.

«В ответ на <…> недружественные действия британских властей, связанные с принятием в октябре этого года неприемлемых <…> мер в отношении граждан РФ под предлогом их мнимой причастности к инциденту с Алексеем Навальным», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что российская сторона приняла решение о расширении списка граждан, основываясь на принципе взаимности. В него вошли те, кто причастен к «нагнетанию антироссийской санкционной активности».

Последний раз список граждан Великобритании, которым запрещен въезд в страну, Россия расширяла 22 декабря, уточняет RT. Тогда в Министерстве иностранных дел обратили внимание, что каких-либо доказательств по делу об отравлении Алексея Навального не было представлено не только Москве, но и европейским партнерам.