Россия проведет неформальное заседание СБ ООН по трагедии в Одессе

Россия проведет неформальное заседание Совета безопасности ООН по трагедии в Доме профсоюзов в Одессе. На нем выступят очевидцы тех трагических событий. Участники встречи также обсудят другие преступления националистов на Украине.

Проведение заседания анонсировал в своем микроблоге в Twitter первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«На следующей неделе мы проведем заседание по формуле Арриа, посвященное массовому убийству в Одессе и другим преступлениям украинских националистов. Будут выступать очевидцы, пережившие это тяжелое испытание», — написал он.

События, о которых идет речь, произошли в Одессе 2 мая 2014 года. Протестующие против смены власти в стране активисты «Антимайдана» разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. В тот же день в районе Греческой площади начались столкновения между активистами «Антимайдана», футбольными ультрас из Харькова и Одессы и участниками «Евромайдана».

Палаточный городок был разрушен. Представители «Антимайдана» укрылись в Доме профсоюзов, который был подожжен. Жертвами столкновений стали 48 человек. Более 250 человек пострадали.

В годовщину трагических событий 2014 года украинские националисты провели в Одессе шествие, которое назвали «маршем защитников». Организаторами выступила националистическая партия «Национальный корпус».

В Госдуме РФ эту акцию назвали позором не только для Украины, но и для Запада, поддерживающего нынешние киевские власти. Такое мнение выразила член комитета ГД по международным делам Елена Панина.