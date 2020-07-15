В России стабилизируется ситуация с коронавирусом, страна уже прошла пик заболеваемости и идет на снижение числа случаев заражения. Об этом 15 июля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Но расслабляться все же не стоит, уверен Мишустин. Слова премьер-министра приводит РИА «Новости».

За последние сутки в России сделали 258 тысяч тестов на наличие нового вируса, сообщил Роспотребнадзор. И выявили 6422 заболевших, из которых 628 человек — москвичи, а 173 человека проживает в Московской области.

Всего за время пандемии в стране провели почти 24 миллиона лабораторных исследований на коронавирус. Из них более 1,2 миллиона — только в Московской области.

В регионе заболели 61 059 человек, выздоровели — более 42 тысяч. Умерших от коронавирусной инфекции к настоящему моменту в Подмосковье — 1022 человека.