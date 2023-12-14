Общество 14 декабря 2023, 14:03 Россия продолжит выполнять обязательства перед гражданами Путин: власти России полностью выполняют свои обязательства перед гражданами РИА «Новости»

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Правительство России продолжит выполнять свои обязательства перед гражданами страны, несмотря на рост расход в сфере обороны. Об этом на прямой линии в Гостином Дворе сообщил глава государства Владимир Путин.

«Власти полностью выполняют и продолжат выполнять в полном объеме собственные обязательства перед гражданами, несмотря на расходы на оборонку», — сказал он.

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Путин отметил, что в настоящее время кабмину это сделать удается.

«Мы выполняем свои обязательства перед населением. Вероятно, хотелось бы еще больше, но государство выполняет все, о чем публично обещает», — добавил президент.

Ранее глава государства сообщил, что до конца 2023 года доходы россиян увеличатся на 5%, а уровень реальных заработных плат — на 8%. Кроме того, он указал на историческое сокращение уровня безработицы — до 2,9%.

Кроме того, Путин рассказал о росте ВВП страны на 3,5% до конца года, тогда как инфляция ускорится до 7,5%.