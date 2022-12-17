17 декабря 2022, 13:32
Россия продолжит работу над расширением стоп-листа
Замглавы МИД РФ Грушко: продолжим работу над созданием российского стоп-листа
Россия продолжит активную работу над созданием стоп-листа, в который войдут люди, отличившиеся русофобными заявлениями. Об этом ТАСС сообщил заместитель главы МИД России Александр Грушко.
По его словам, ведомство изучит новый пакет антироссийских санкций Евросоюза и примет соответствующие ответные меры.
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«Включим в российский стоп-лист тех, кто на почве русофобии особо отличился», — сказал дипломат.
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Европейский союз с 16 декабря ввел девятый пакет санкций против России. В него попали 49 юридических лиц и 141 физическое лицо. Также ЕС начал процедуру изъятия лицензий на вещание у четырех отечественных телеканалов, ввел ограничения против трех российских банков.
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев признался, что новый пакет санкций ЕС не вызывает у него никаких эмоций, кроме ощущения нелепости происходящего. Об этом писал телеканал «Царьград».
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