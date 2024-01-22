Общество 22 января 2024, 10:02 Россия продолжит придерживаться лимитов по ДСНВ при одном условии Рябков: Россия пока будет придерживаться лимитов по ДСНВ MOD Russia/via Globallookpress.com

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Россия продолжит придерживаться количественных лимитов по Договору об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), если эту задачу не обессмыслят дальнейшие деструктивные шаги США. Об этом РИА «Новости» рассказал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

По его мнению, в контексте договора еще не пришло время «заглядывать за горизонт 2026 года». Оценивать ситуацию можно будет ближе к февралю 2026-го — сроку истечения ДСНВ, считает дипломат.

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«Пока ориентируемся на задачу удержания количественных показателей стратегических наступательных вооружений на уровнях, установленных Договором, в пределах срока его действия. Но будем следовать этому подходу при том условии, что дальнейшие дестабилизирующие шаги Вашингтона не обессмыслят для нас такую задачу», — заявил Рябков.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров констатировал, что доверие между Россией и США в рамках Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений окончательно рухнуло по вине американской стороны.