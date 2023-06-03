03 июня 2023, 00:58
Россия продолжит помогать детям из зон конфликтов «не на словах, а на деле»
Захарова: РФ продолжит сотрудничать со странами, желающими помочь детям из зон конфликтов
Российская сторона продолжит взаимодействие со странами, которые заинтересованы в помощи детям из зон конфликтов. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.
По ее словам, заявления США по следам прошлого визита в Москву Вирджинии Гамбы, которая провела встречу с уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, снова продемонстрировали всеобъемлющий цинизм американских властей. Захарова выразила уверенность, что двуличие и лицемерие для Вашингтона теперь в порядке вещей.
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«Россия продолжит конструктивное взаимодействие с секретариатом ООН и теми государствами, которые не на словах, а на деле заинтересованы в помощи детям, оказавшимся в условиях вооруженных конфликтов. США таким партнером точно назвать нельзя», — объяснила дипломат.
Захарова указала на отсутствие реакции Америки на продолжительные страдания детей Донбасса, которые начались почти десять лет назад по вине Вашингтона и Запада. При этом американская сторона позволила себе обвинить Львову-Белову в совершении «преступного» указания Москвы о якобы принудительной эвакуации несовершеннолетних из новых территорий в другие российские регионы.
«Попытка прикрыться выписанным российской правозащитнице явно по заказу Белого дома „ордером“ Международного уголовного суда, который прежняя администрация называла „чрезвычайной угрозой национальной безопасности“, выглядит насмешкой над здравым смыслом», — сообщила дипломат.
Ранее Украина передала омбудсмену Львовой-Беловой список детей, из-за которых суд в Гааге ополчился против Москвы. По словам уполномоченного, представители украинского парламента уверены, что родственники этих несовершеннолетних могли остаться на Украине, поэтому омбудсмена попросили помочь семьям воссоединиться.
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Мария Захарова
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