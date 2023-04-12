Общество 12 апреля 2023, 08:52 Россия продолжила переговоры с рядом стран о пилотируемых космических миссиях Борисов: Россия ведет переговоры о пилотируемых космических миссиях для ряда стран РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия ведет переговоры по полету иностранных граждан в космос сразу с несколькими странами. Об этом в интервью ТАСС заявил генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов.

«Ведутся переговоры с представителями ряда зарубежных государств о возможности организации для них пилотируемых космических миссий», — сообщил глава госкорпорации.

Реклама

Борисов также рассказал, на каком этапе сейчас находятся работы по перспективному пилотируемому кораблю «Орел». По его словам, в настоящее время начаты работы по экспериментальной отработке ПТК на полноразмерных макетах.

Первоначально летные испытания планировалось проводить со стыковкой к Международной космической станции, добавил он. Однако сейчас Россия одновременно ведет работы по созданию новой орбитальной станции.

На фоне этого, по мнению Борисова, представляется логичной синхронизация проведения летных испытаний с развертыванием РОС.

«Роскосмос разрабатывает федеральный проект по созданию космического комплекса РОС», — добавил он.

В этот проект, по его словам, заложат средства на создание наземной инфраструктуры для запусков модулей и ПТК с космодрома Восточный.