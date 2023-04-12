12 апреля 2023, 08:52
Россия продолжила переговоры с рядом стран о пилотируемых космических миссиях
Борисов: Россия ведет переговоры о пилотируемых космических миссиях для ряда стран
Россия ведет переговоры по полету иностранных граждан в космос сразу с несколькими странами. Об этом в интервью ТАСС заявил генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов.
«Ведутся переговоры с представителями ряда зарубежных государств о возможности организации для них пилотируемых космических миссий», — сообщил глава госкорпорации.
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Борисов также рассказал, на каком этапе сейчас находятся работы по перспективному пилотируемому кораблю «Орел». По его словам, в настоящее время начаты работы по экспериментальной отработке ПТК на полноразмерных макетах.
Первоначально летные испытания планировалось проводить со стыковкой к Международной космической станции, добавил он. Однако сейчас Россия одновременно ведет работы по созданию новой орбитальной станции.
На фоне этого, по мнению Борисова, представляется логичной синхронизация проведения летных испытаний с развертыванием РОС.
«Роскосмос разрабатывает федеральный проект по созданию космического комплекса РОС», — добавил он.
В этот проект, по его словам, заложат средства на создание наземной инфраструктуры для запусков модулей и ПТК с космодрома Восточный.
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