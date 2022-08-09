Россия продлила режим ограничения полетов на юг страны

Росавиация продлила режим ограничений на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России до 17 августа. Об этом сообщили «РИА Новости».

«Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 17 августа», — рассказали в Федеральном агентстве воздушного транспорта.

Временные ограничения полетов коснулись аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России ввели 24 февраля. Авиакомпаниям рекомендовали перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам, используя воздушные гавани Москвы, Волгограда, Сочи, Минеральных Вод и Ставрополя.

Ранее Британия ослабила антироссийские санкции в авиационной отрасли. Решение касается определенных авиационных товаров и технологий.