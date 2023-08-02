Общество 02 августа 2023, 13:26 Россия призвала США отказаться от ложных установок против ДВЗЯИ Представитель МИД Захарова: Россия призвала США ратифицировать ДВЗЯИ РИА «Новости»

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Россия призвала США пересмотреть предубеждения в отношении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и ратифицировать его. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Надо ратифицировать договор, отказавшись от соблазна возобновить ядерные испытания под тем или иным предлогом», — подчеркнула дипломат.

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Захарова обратила внимание, что договор так и не вступил в силу по причине деструктивного и безответственного поведения Соединенных Штатов.

«В 2018 году они официально отказались от ратификации договора и продолжают придерживаться этой позиции», — указала она.

Генассамблея ООН одобрила ДВЗЯИ в сентябре 1996 года. Документ запрещает производить испытательные взрывы ядерных зарядов, а также ядерные взрывы в мирных целях.

ДВЗЯИ не ратифицировали США, Израиль, Иран, Китай и Египет. Кроме того, договор не подписан Индией, Северной Кореей и Пакистаном.