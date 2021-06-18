Россия призвала СБ ООН осудить расправу ВСУ над ополченцами в ЛНР

Россия призвала Совбез ООН осудить диверсию украинских силовиков в Донбассе, жертвами которой стали пятеро военнослужащих ЛНР. Об этом сообщили на сайте российского постпредства при всемирной организации.

Россия инициировала в СБ ООН обсуждение инцидента с нападением диверсионной группы ВСУ на наблюдательный пост Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Голубовское. Один из ополченцев был застрелен из снайперской винтовки иностранного производства, еще четверо убиты выстрелами в голову. Это произошло ночью 11 июня. В постпредстве РФ подчеркнули, что среди погибших не было профессиональных военных, а один из них прослужил в ополчении всего полтора дня.

Пособничество Запада преступлениям киевского режима вызывает особую озабоченность, отметили в постпредстве. Дипломаты напомнили, что с 13 апреля подготовкой снайперов ВСУ занимаются военные специалисты США, которые тренируют их в лагере недалеко от Мариуполя.

«Уже не секрет даже для СМИ, что американские компании поставляют Минобороны Украины снайперские винтовки и боеприпасы к ним. Подобные поставки США вооружений и военной техники на Украину подталкивают Киев к дестабилизации обстановки в Донбассе», — отметили в постпредстве.

В связи с этим Россия призвала членов Совбеза ООН осудить жестокое нападение на пост ополченцев. В постпредстве подчеркнули, что это является прямым нарушением Минских соглашений и режима прекращения огня.

Глава ЛНР Леонид Пасечник ранее заявил, что убийство, совершенное украинскими диверсантами, является циничным. Нападение было совершено тщательно подготовленными профессионалами, указал он.