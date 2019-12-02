Россия призвала НАТО пересмотреть отношения

Россия призывает НАТО пересмотреть отношения. Как заявил новый посол РФ в Великобритании Андрей Келин, существующие разногласия носят политический, а не военный характер.

Келин в преддверие саммита Североатлантического альянса, который пройдет в Лондоне 3–4 декабря, объявил в интервью телеканалу Channel 4, что Россия предлагает пересмотреть отношения. По его словам, РФ не угрожает НАТО. В то же время Келин заметил, что между странами есть противоречия, поскольку Москва в собственных интересах не готова следовать политической линии, которую проводят Британия и США.

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«Однако речь идет о политических противоречиях, не имеющих никакого отношения к серьезным военным вопросам», — сказал Келин.

Он напомнил, что у России и Запада есть важные общие задачи, одной из главных является борьба с терроризмом. Келин назвал фейком «российскую угрозу». Он обратил внимание на то, что РФ не наращивает военные силы у западных границ страны, но пристально следит за действиями альянса и реагирует на них.

Келин заявил, что Россия заинтересована в улучшении отношений с НАТО даже в сложившихся непростых условиях. Он заметил, что при этом британская сторона не проявляет желания сотрудничать. По его словам, Лондон оставил без ответа более 80 нот российского посольства по вопросам, связанным с отравлением в Солсбери.