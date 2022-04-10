Россия приняла свыше 700 тысяч беженцев за все время спецоперации РФ на Украине

Количество беженцев, которые приезжают в Россию из зоны спецоперации, постоянно растет. Вечером 9 апреля начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил актуальные цифры. Его заявление опубликовали на сайте Минобороны.

«За прошедшие сутки, без участия украинских властей, из Донецкой, Луганской народных республик и опасных районов Украины эвакуированы в Россию 26 676 человек, из них — 3447 детей, а всего с начала специальной военной операции — уже 704 434 человека, из которых 135 153 — дети», — сказал Мизинцев.

Он отдельно сообщил о количестве мирных жителей, которых удалось вывезти из Мариуполя.

«Через гуманитарный коридор в восточном направлении, без какого-либо участия украинской стороны, от беспредела, устроенного националистами, удалось спасти уже 134 299 человек, в том числе за истекшие сутки — 716», — отметил Мизинцев.

Россия ежедневно, с 10:00 по московскому времени, открывает коридоры для эвакуации людей из зоны спецоперации в харьковском и мариупольском направлениях. Также скоро планируют открыть другие направления для вывоза мирного населения в безопасное место. Украина же полностью игнорирует российское направление эвакуации, отметил он. Также Мизинцев сообщил, что националисты подвергают эвакуацию опасности.

«Украинская сторона ни разу не подтвердила гарантий безопасности указанного гуманитарного коридора и продолжает умышленно препятствовать реализации данных гуманных инициатив», — отметил он.