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    10 апреля 2022, 10:06

    Россия приняла свыше 700 тысяч беженцев за все время спецоперации РФ на Украине

    Около 704 тысяч жителей Украины и Донбасса эвакуировали в Россию из зоны спецоперации

    Анна Усачева

    Количество беженцев, которые приезжают в Россию из зоны спецоперации, постоянно растет. Вечером 9 апреля начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил актуальные цифры. Его заявление опубликовали на сайте Минобороны.

    Россия приняла свыше 700 тысяч беженцев за все время спецоперации РФ на Украине

    «За прошедшие сутки, без участия украинских властей, из Донецкой, Луганской народных республик и опасных районов Украины эвакуированы в Россию 26 676 человек, из них — 3447 детей, а всего с начала специальной военной операции — уже 704 434 человека, из которых 135 153 — дети», — сказал Мизинцев.

    Он отдельно сообщил о количестве мирных жителей, которых удалось вывезти из Мариуполя.

    «Через гуманитарный коридор в восточном направлении, без какого-либо участия украинской стороны, от беспредела, устроенного националистами, удалось спасти уже 134 299 человек, в том числе за истекшие сутки — 716», — отметил Мизинцев.

    Россия ежедневно, с 10:00 по московскому времени, открывает коридоры для эвакуации людей из зоны спецоперации в харьковском и мариупольском направлениях. Также скоро планируют открыть другие направления для вывоза мирного населения в безопасное место. Украина же полностью игнорирует российское направление эвакуации, отметил он. Также Мизинцев сообщил, что националисты подвергают эвакуацию опасности.

    «Украинская сторона ни разу не подтвердила гарантий безопасности указанного гуманитарного коридора и продолжает умышленно препятствовать реализации данных гуманных инициатив», — отметил он.