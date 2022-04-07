Россия приняла более 20 тысяч новых беженцев с Украины и из Донбасса за сутки

Поток беженцев, приезжающих в Россию с Украины и из Донбасса, не уменьшается. Только за последние сутки РФ приняла более 20 тысяч человек. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых ведомствах.

«В течение суток границу Российской Федерации со стороны ДНР, ЛНР и Украины пересекли более 19,1 тысячи человек. Всего в Россию прибыли 653 тысячи человек, в том числе более 127 тысяч детей», — сказали в ведомстве.

Основной поток беженцев приезжает в Россию через Ростовскую область. В этом регионе действует режим ЧС, который позволяет властям оперативно оказывать необходимую помощь прибывающим гражданам Украины и Донбасса.

Беженцы могут остаться как в пунктах временного размещения (ПВР) в Ростовской области, так и уехать в другие регионы России. Для них выделяют места в поездах. Всего в РФ создано 38 ПВР в 28 регионах страны. В каждом пункте беженцев обеспечат теплым питанием и условиями для временного проживания.