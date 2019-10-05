При строительстве новых мусороперерабатывающих заводов Россия будет опираться не только на опыт японских специалистов, но и применит практику Германии. В частности, страна будет стремиться отправлять 50% отходов на переработку, а остальное — на утилизацию. Такое заявление сделал зампред правительства РФ Алексей Гордеев.

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Гордеев 4 октября присутствовал на круглом столе в Кельне, где представители сферы обращения с отходами из России и Германии обсуждали проблему утилизации мусора.

«Обсуждали тему баланса, сколько можно [отходов] на утилизацию, так называемая экономика замкнутого типа, а сколько приходится сжигать. Этот опыт очень интересен для нас», — приводит ТАСС слова запреда российского правительства.

Он отметил, что практика немецких специалистов будет применяться при строительстве новых заводов в Московской области и Татарстане.

По словам Гордеева, Германия отправляет 50% собранного мусора на утилизацию, а остальная часть отходов перерабатывается. Россия также будет стремиться со временем соблюдать такой баланс.

«Думаю, это то соотношение, которое можно ставить целью и в России», — подчеркнул он.

Алексей Гордеев 4 октября посетил завод по термической переработке в Кельне. Также на предприятии присутствовали генеральный директор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов и доктор химических наук, профессор МГУ Валерий Петросян. Российской делегации показали технологии термической переработки мусора. Благодаря ей 250 тысяч жителей города обеспечиваются теплом и электричеством.