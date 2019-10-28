Россия превращается в экспортера продовольствия

Однако не все отрасли АПК развиваются на данный момент столь равномерно. Самой проблемной остается молочная — после развала СССР она оказалась в достаточно плачевном состоянии. В 1990 году в РСФСР было произведено около 55 миллионов тонн молока, а к началу 2000-х — 32 миллиона.

Впоследствии это частично было компенсировано импортными молочными продуктами (15% от всей потребляемой в стране молочной продукции), однако наложенные санкции поставили молочную отрасль перед трудной задачей — обеспечить население молочкой при явном дефиците поголовья коров.

Пока отрасль требует серьезных инвестиций, однако существуют неплохие перспективы, прежде всего перспективы сбыта. Основным покупателем российского молока может стать Китай, где его потребление растет из года в год.

Лучше обстоят дела с российским птицеводством и свиноводством — впервые за многие десятилетия производство свинины покрыло нужды населения, а часть производится на экспорт (прежде всего для Китая). В 2018 году на Гонконг пришлось около 35% закупленной за рубежом российской свинины.

Что касается зерновой отрасли, то тут Россия стала не просто чистым экспортером, но крупнейшим игроком во всем мире, при том, что в позднем СССР пшеницу приходилось докупать у других стран.

Та же ситуация с овощами и фруктами, однако в силу климатических условий вряд ли стоит рассчитывать, что Россия покроет хотя бы свои потребности в овощах, не говоря уже о фруктах.

Тем не менее, страна стала превращаться в продовольственного экспортера по множеству позиций. При современной тенденции к удорожанию продовольствия, его экспорт может стать важным источником дохода для российских аграриев.