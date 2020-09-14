Россия преодолела пик лесных пожаров

«Ситуация с лесными пожарами на сегодняшний день стабилизирована, основной пик летней горимости пройден», — приводит слова Абрамченко «Газета.ru».

По ее словам, пройден «основной пик летней горимости». На протяжении пяти месяцев на значительной территории Дальневосточного, Сибирского, Уральского федеральных округов, а также ряда регионов Поволжья было жарко и мало осадков, в том числе на заполярных территориях. Это стало основной причиной лесных пожаров.