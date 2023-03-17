Важное 17 марта 2023, 17:42 Россия преодолеет любые трудности — Путин Президент Путин: Россия способна преодолеть любые трудности сообща РИА «Новости»

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Россия способна преодолеть любые сложности на своем пути, если действует сообща. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.

«Эти девять лет и особенно прошлый год показали, что вместе мы способны преодолевать любые трудности, добиваться больших и значимых результатов, идти к поставленным целям», — сказал он.

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Путин подчеркнул, что власти страны должны работать для людей четко и слаженно, в единой команде.

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«Это в полной мере относится к развитию Крыма и Севастополя», — добавил он.

Глава государства поздравил жителей Крыма с предстоящей годовщиной воссоединения с Россией. По его словам, крымчане сделали свой исторический выбор, став частью большой страны.

Также Путин пообещал, что власти России сделают все необходимое, чтобы отразить любые внешние угрозы для Крыма.

Политолог Алексей Ярошенко в беседе с «360» предложил сделать 18 марта общегосударственным праздником в честь воссоединения Крыма с Россией.