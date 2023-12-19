19 декабря 2023, 18:41
Россия предоставила убежище многодетной семье из Германии
Многодетная семья Хардер из Германии получила временное убежище в России
Семья Хардер, прибывшая в Россию из Германии, получила временное убежище в Калужской области. Об этом сообщил портал «МВД Медиа» со ссылкой на официального представителя Министерства внутренних дел Ирину Волк.
Супруги Хардер и их шестеро детей прибыли в Калужскую область в ноябре. Они опасались, что ювенальная полиция Германии отберет их несовершеннолетних детей.
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Немецкая семья запросила временное убежище в региональном подразделении МВД по вопросам миграции. Полицейские быстро рассмотрели заявку иностранцев и разрешили им остаться в стране.
Вскоре супругам Хардер и их старшим детям — Симону и Рут — выдали свидетельства о предоставлении временного убежища. Этот статус наделяет иностранных граждан теми же правами, что и беженцев, за исключением получения единовременного пособия. Семья Хардер выразила надежду, что в будущем они смогут получить гражданство России.
Ранее сотни жителей города Запорожья, который находится под контролем Киева, обратились за помощью в переезде в Россию.
Германия
МВД РФ
Россия
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