11 сентября 2023, 07:55
Россия предложила безвизовый режим с Кувейтом, Оманом и Саудовской Аравией
РИА «Новости»: Россия предложила отменить визы Кувейту, Оману и Малайзии
Россия предложила полностью убрать туристические визы с Кувейтом, Оманом, Бахрейном, Саудовской Аравией и Малайзией. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников в ходе сессии «Въездной туризм: вызовы и возможности в новой реальности» в рамках ВЭФ. Его слова привело РИА «Новости».
Решетников указал, что Россия стала активно развивать тему «безвиза» со странами Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.
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«Полную отмену виз мы предложили Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии, Малайзии. Там, где прирост туристов класса премиум в том числе возможен», уточнил министр.
Восьмой Восточный экономический форум пройдет с 10 по 13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).
Ранее отмену виз для россиян допустили в Китае. Консул-атташе КНР в Казани Чэнь Божуй подчеркнул, что для реализации этого важно решить ряд вопросов, связанных с безопасностью и мигрантами, особенно в регионе Дальнего Востока
Саудовская Аравия
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Россия
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