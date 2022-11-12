Общество 12 ноября 2022, 18:39 Россия потребовала у ЮНЕСКО не игнорировать снос памятников по политическим причинам Постпредство России при ЮНЕСКО: война с памятниками приобрела угрожающие масштабы Викимедиа

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Защита памятников антифашистам должна оставаться одной из важнейших задач ЮНЕСКО, на которую не распространяется политическое влияние. Об этом заявило постоянное представительство России при ЮНЕСКО. Документ опубликовали на сайте ведомства.

«Созданная на пепелище Второй мировой войны ЮНЕСКО самим своим существованием обязана героям, павшим в борьбе с нацизмом, и не должна оставаться равнодушной к проявлению современного варварства», — подчеркнули в постпредстве.

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Дипломаты обратились к ЮНЕСКО с призывом заботиться о памятниках без оглядки на политику. В заявлении отмечено, что вандализм по отношению к монументам дает почву для эскалации современных форм расизма и ксенофобии.

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Война с памятниками, подчеркнули в обращении, достигла угрожающих масштабов не только на Украине, но и в Европе.

«Цель этой варварской политики очевидна: переписать историю в угоду политической конъюнктуре», — заметили в постпредстве.

ЮНЕСКО летом 2022 года признала борщ украинским и решила внести его рецепт в перечень своего нематериального культурного наследия, сообщил сайт «Утро.ру».