Общество 18 марта 2024, 17:13 Россия потребовала от Германии признать блокаду Ленинграда актом геноцида РИА «Новости»

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Блокада Ленинграда и другие зверские злодеяния Третьего рейха на территории СССР были актами геноцида, и Россия требует от Германии официального признания этого факта. Нота посольства России в Германии, переданная МИД РФ, оказалась в распоряжении РИА «Новости».

В документе отметили, что Россия ознакомилась с заявлением МИД от 27 января 2024 года к 80-летию снятия блокады Ленинграда, подтверждающим историческую ответственность Германии за одно из наиболее страшных преступлений против человечности.

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«Российская сторона рассматривает блокаду Ленинграда и другие зверские злодеяния Третьего рейха на территории СССР как акты геноцида народов Советского Союза <…> и настаивает на официальном признании германской стороной этих злодеяний Третьего рейха актами геноцида», — указали в ноте.

Позиция России закреплена в решении Санкт-Петербургского горсуда от 2022 года и заявлении Госдумы от 22 марта 2023 года. Однако подход немецкой стороны к вопросу носит «противоречивый характер», указали в документе. При этом Германия уже признала проявлением геноцида свои преступления в эпоху колониализма.

В январе президент России Владимир Путин отметил, что нацизм не удалось полностью изжить после окончания Великой Отечественной войны — об этом, по его мнению, свидетельствует нынешняя агрессия против страны.