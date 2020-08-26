Россия поставит вакцину от коронавируса в Казахстан
Во время визита казахстанской делегации в Москву было подписано соглашение между компанией «СК-Фармация» и Российским фондом прямых инвестиций. В документе прописано, что Казахстан получит гарантированный объем российской вакцины «Спутник V» после того, как она пройдет все испытания. Об этом сообщил ТАСС.
В сообщении отмечается, что партии вакцины для Казахстана будут производить в научном центре имени Н. Ф. Гамалеи. Стоит отметить, что для казахстанцев, которые находятся в группе риска, вакцинация будет бесплатной и на добровольной основе.
Ранее Российским фондом прямых инвестиций.подписал с фондом национального благосостояния Казахстана меморандум о сотрудничестве в борьбе против коронавирусной инфекции.
В начале июля Россия специальным бортом передала Казахстану гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом. В ней были маски, комплекты защитной одежды и медицинские препараты.