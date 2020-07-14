Россия попала в тройку любимых стран украинцев для летнего отдыха

«На первом месте по количеству уникальных просмотров Венгрия. Мы связываем популярность Венгрии именно с возможностями транзита в направлении Балкан, где есть Хорватия, Черногория, Албания, направления морского отдыха, который пользуется спросом у украинцев», — пояснил Кулеба на совещании. Он также рассказал, что на следующем месте идет Турция, которую украинцы продолжают выбирать для летнего отдыха или отпуска. А третье место в списке заняла Россия.

На четвертом месте по популярности оказались Польша и Германия, заявил глава МИД. Он также рассказал, что украинские граждане могут отправиться в 25 стран, которые открыли въезд после пандемии. Однако у россиян пока такой возможности нет. Евросоюз в ближайшее время не готов говорить об открытии границ для граждан России. Ранее Венгрия заявила, о том что россияне все же могут въехать в страну, однако спустя несколько часов опровергла свое сообщение.