Общество 11 января 2023, 23:34 Россия помогла самолетам из США при сбое в системе авиауправления Россия оказала помощь транзитным самолетам из С при сбое в американской системе управления Pxhere

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В системе Федерального авиационного управления США произошел глобальный сбой, который вынудил Штаты временно приостанавливать внутренние рейсы. В этот момент российские авиадиспетчеры оказали всю необходимую помощь американским транзитным самолетам, сообщили на сайте Росавиации.

«Руководствуясь принципами международной взаимопомощи, Главный центр Единой системы организации воздушного движения и Региональные центры ЕС ОрВД Санкт-Петербург и Магадан оказывали необходимую помощь экипажам [транзитных] воздушных судов», — сказали в пресс-службе Росавиации.

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Также российские диспетчеры обслужили транзитные рейсы, которые направлялись с Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии в Соединенные Штаты и Канаду через диспетчерский центр Анкоридж. Во время сбоя американской системы суда были в воздухе.

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