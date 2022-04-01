Россия сможет получить большую объективную выгоду в случае приема оплаты за газ в рублях. Таким мнением с изданием «ПолитЭксперт» поделился доктор экономических наук Михаил Беляев.

Экономист считает, что принятое решение российских властей сделает страну свободнее в своих действиях.

«Когда нам платили в иностранной валюте, то судьбы этого платежа находились в руках западной страны, и получалась такая парадоксальная ситуация, что мы наши товары, в данном случае, газ отправляли на Запад, он нам вроде бы исправно платил в евро, но потом эти евро блокировал у себя на счетах. Мы оставались фактически с деньгами и без денег», — рассказал эксперт.

Если конечная сумма платежа будет предоставляться в национальной валюте, то такой риск исчезнет. Россия сможет развязать «санкционный узел», заключил Беляев.