Россия получила сведения о готовящейся провокации против ГТС Украины

У России есть сведения о готовящейся провокации против газотранспортной системы Украины. РФ в этом не заинтересована и делает все, чтобы предотвратить это, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

«По имеющимся у нас сведениям, готовится провокация относительно ГТС Украины, а конкретно — против газоперекачивающих станций. Хочу заранее об этом предупредить — это крайне опасно, Россия в этом не заинтересована. Мы делаем все, чтобы не допустить этого», — сказал Новак. Его слова приводит РИА «Новости».

Он также сообщил, что Россия готова к тому, что Европа откажется от российских энергоресурсов, и у страны есть понимание, куда перенаправить поставки.

«Отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызовет всплеск цен до 300 долларов за баррель и выше», — предупредил вице-премьер.

Сегодня днем апрельские фьючерсы на газ по индексу TTF подскочили с 2400 долларов за кубометр до 3900. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев после этого напомнил о решении западных стран заморозить российский газопровод «Северный поток — 2».