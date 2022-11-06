Россия получила подтверждение того, что СМС Трасс Блинкену касалась «Северных потоков» | 360°

Общество 06 ноября 2022, 14:54 Россия получила подтверждение того, что СМС Трасс Блинкену касалась «Северных потоков» Директор СВР РФ Нарышкин: есть доказательства, что СМС Трасс была о «Северных потоках» РИА "Новости"

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У России есть косвенные подтверждения, что скандальное сообщение бывшего британского премьера Лиз Трасс госсекретарю США Энтони Блинкену «все сделано» касалось именно подрыва газопроводов «Северный поток». Об этом сообщил директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, давший интервью в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».

«У меня есть только косвенное подтверждение, что все это имеет основания под собой», — заметил Нарышкин.

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О том, что Трасс отправила Блинкену подозрительную СМС с айфона прямо перед происшествием на «Северных потоках», заявил основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком. После взлома «облака» сообщение утекло в Сеть, написало «Утро.ру». Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала у Британии объяснений.

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Глава Совбеза России Николай Патрушев заявил, что отправка упомянутого сообщения за минуту до подрыва газопроводов доказывает, что Военно-морские силы Британии участвовали в этих терактах, а основными бенефициарами были США. Об этом написало издание «Политика сегодня».