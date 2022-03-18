Сегодня исполняется восемь лет с момента подписания договора о вхождении в состав РФ Крыма и Севастополя. Значение Крымской весны невозможно переоценить, заявил депутат Госдумы, первый замсекретаря московского областного регионального отделения «Единой России» Александр Коган.

«Во-первых, была разрушена искусственная граница между людьми с едиными жизненными ценностями, культурой, историей. Во-вторых, оказалось, что так называемые „демократические страны“ на самом деле не готовы принять свободное волеизъявление людей. Настоящая демократия их пугает», — сказал политик.

Но самое главное, как подчеркнул Коган, Россия показала, что своих не бросает.

Общенародный референдум, по итогам которого был подписан договор о вхождении в состав РФ Крыма и Севастополя, состоялся 16 марта 2014 года. Документ подписали 18 марта.

На референдум 16 марта вынесли два вопроса: «Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта РФ?» и «Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?». Бюллетени напечатали на русском, украинском и крымско-татарском языках.

По результатам голосования 96,77% граждан (1 миллион 233 тысячи 2 человека) в Крыму и 95,6% (262 тысячи 41 человек) в Севастополе высказались за воссоединение с Россией.