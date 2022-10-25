Россия пока не решила, кто возглавит делегацию страны на саммите G20 | 360°

Общество 25 октября 2022, 20:03 Россия пока не решила, кто возглавит делегацию страны на саммите G20 Песков: решение о том, кто возглавит делегацию РФ на саммите G20, пока не приняли РИА "Новости"

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщение о том, что делегацию России на саммите G20 на Бали возглавит премьер-министр страны Михаил Мишустин. В комментарии РИА «Новости» он уточнил, что решение об этом пока не принимали.

В ответ на вопрос, есть ли на сегодняшний день понимание, кто поедет от России на саммит в Индонезию, представитель Кремля ответил отрицательно.

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«Пока нет», — сказал Песков.

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Информацию о том, что Россию на саммите «Большой двадцатки», вероятнее всего, будет представлять премьер Михаил Мишустин, распространил Telegram-канал Baza со ссылкой на источники в администрации президента.

Путин в сентябре сообщил, что вопрос о его участии в саммите G20 пока не решен. Позже президент на пресс-конференции в Астане в ответ на вопрос о возможных переговорах с лидером США Джо Байденом заявил, что не видит необходимости в такой встрече.

Посол Индонезии в Москве Хосе Антонио Морато Таварес на минувшей неделе сообщил, что страна готова организовать встречу Путина и Байдена, если президент России решит лично участвовать в саммите «Большой двадцатки», написали «Известия».