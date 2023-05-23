Общество 23 мая 2023, 16:42 Россия поднялась на седьмое место среди торговых партнеров Китая Мишустин заявил об улучшении позиций России среди торговых партнеров Китая РИА «Новости»

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Объемы торгового оборота России с Китаем за первый квартал 2023 года помогли ей подняться с 10-го на седьмое место среди всех государств-партнеров азиатской страны. Об этом в ходе пленарного заседания на Российско-китайском бизнес форуме в Шанхае объявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он напомнил, что Китай уже более 10 лет остается одним из главных торговых партнеров России. По итогам прошлого года объем оборота составил около 190 миллиардов долларов.

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«За первые три месяца текущего года наши позиции в аналогичном китайском списке тоже изменились — поднялись с десятого на седьмое место», — привела заявление Мишустина пресс-служба правительства.

Премьер подчеркнул, что этот рост сопровождается снижением зависимости от доллара и других западных валют. Мишустин добавил, что объем сделок в национальных валютах вырос почти на две трети.

В своем выступлении Мишустин спрогнозировал, что по итогам этого года взаимный товарооборот между Россией и Китаем вырастет до 200 миллиардов долларов.

В прошлом году Федеральная таможенная служба России на фоне введенных западных санкций прекратила публиковать данные по объемам внешней торговли в разбивке по странам. Временно исполняющий обязанности главы ведомства Руслан Давыдов заявил, что общий объем экспорта не пострадал, а по некоторым показателям даже вырос. Приводя данные по январю он отметил, что общий оборот превысил 45 миллиардов долларов.