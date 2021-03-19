Россия поднялась на 13 пунктов во всемирном рейтинге счастливых стран

Финляндию признали наиболее счастливой страной в мире уже четвертый год подряд. Финляндия с отрывом в несколько сотен баллов опередила другие страны.

Среди факторов счастья жители Финляндии часто называются близость к природе, безопасную и комфортную среда проживания, а также доступность необходимых сервисов и услуг.

В топ-пять наиболее счастливых вошли: Исландия, Дания, Швейцария и Нидерланды, а в десятке оказались Швеция, Германия, Норвегия, Новая Зеландия и Австрия, это следует из обнародованного в пятницу Всемирного доклада счастья 2021 года, подготовленный для ООН.

Россия в этом рейтинге поднялась на 13 пунктов и поднялась с прошлогоднего 73-го на 60-е. В исследовании поучаствовало 149 государств.

Доклад счастья публикуется в сети с 2012 года. Во время его составления исследователи учитывают такие показатели, как ВВП на душу населения, уровень социальной поддержки, длительность жизни, соблюдение свобод человека и личности, гарантии занятости, вопросы коррупции, а также пользуются результатами опросов общественного мнения.