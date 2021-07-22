Россия подала жалобу в ЕСПЧ на Украину из-за нарушений прав человека

Россия подала в ЕСПЧ жалобу против Украины. Там содержится обвинение в нарушении Европейской конвенции о правах человека.

Как сообщило РИА «Новости», в списке претензий значатся причастность украинских властей к гибели мирного населения, незаконном лишении свободы и жестоком обращении с людьми, в том числе на Майдане, в Одессе и Донбассе. Также российская сторона обвинила Украину в гибели людей при обстрелах сопредельной российской территории, в дискриминации русскоговорящего населения, в водной блокаде Крыма и нападения на российские дипломатические представительства.

Согласно этой жалобе, Украина лишила жителей Донбасса возможности участвовать в выборах и не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий, в результате чего произошло крушение лайнера MH17.

«Российская Федерация <…> для прекращения административных практик по массовому нарушению Украиной прав, гарантированных Конвенцией и протоколами к ней, вынуждена обратиться с межгосударственной жалобой в Европейский суд по правам человека», — приводит агентство текст комментария Генпрокуратуры России.

В документе говорится, что ЕСПЧ и мировое сообщество в целом должны обратить внимание на «грубое и систематическое нарушение прав человека украинскими властями и зафиксировать в международно-правовом поле многочисленные факты преступных деяний». Россия призвала суд провести расследование, наказать виновных и восстановить мир на Украине.