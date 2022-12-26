Общество 26 декабря 2022, 08:52 Россия по итогам года нарастит производство бензина на 4% Вице-премьер Новак: Россия нарастит производство бензина на 4,2% в 2022 году freepik

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Россия по итогам 2022 года нарастит производство бензина на 4,2% — до 42,5 миллиона тонн. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак в интервью ТАСС, сославшись на предварительные данные Минэнерго.

Производство дизеля вырастет на 5,9% и достигнет 85 миллионов тонн. Новак подчеркнул, что даже при снижении объема нефтепереработки удастся получить больше высококачественных продуктов.

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«Первичная переработка нефти снизится на 2,9% — до 272 млн тонн, при этом производство автомобильного бензина и выпуск дизельного топлива вырастут», — отметил вице-премьер.

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Он назвал одной из стратегических задач властей сдерживание роста цен на нефтепродукты на внутреннем рынке. Их следует удерживать в размере не выше инфляции. В 2022 году эту задачу удалось даже перевыполнить: бензин стал стоить всего на 0,6% больше при инфляции в 11,1%. Дизель подорожал на 8,4%.

Новак добавил, что экспорт газа уменьшится по итогам года примерно на четверть, а добыча — на 12%. Он пояснил, что это связано в основном с остановкой работы экспортной инфраструктуры. Однако производство и экспорт сжиженного природного газа увеличатся более чем на 8,7%.