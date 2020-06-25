Россия первой в истории выпустит туриста в открытый космос

«Планируется, что в ходе экспедиции один из участников космического полета совместно с профессиональным российским космонавтом совершит выход в открытый космос из российского сегмента МКС», — сообщили в компании.

«Энергия» подписала контракт с американской компанией Space Adventures Inc. Два космических туриста отправятся на борт Международной космической станции по очередному соглашению на корабле «Союз МС» в 2023 году.

В период с 2001-го по 2009 год по контрактам с компанией Space Adventures Inc. на российский сегмент МКС на кораблях «Союз» слетали семь космических туристов. Один из них дважды.

Космическими туристами стали американцы Деннис Тито (2001 год) Грег Олсен (2006 год), Анюше Ансари (2006 год), Ричард Гэрриотт (2008 год), Чарльз Симони (2007 год и 2009 год), британец Марк Шаттлворт (2002 год), и канадец Ги Лалиберте (2009 год).

Имени туриста, который впервые в истории выйдет в открытый космос, в «Энергии» не сообщили.