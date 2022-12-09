Общество 09 декабря 2022, 11:11 Россия передала в ООН письмо об обстрелах жителей Донбасса со стороны ВСУ Дипломат Полянский: Россия распространила в ООН письмо об обстреле ВСУ жителей Донбасса РИА «Новости»

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Россия передала в Генеральную ассамблею и Совет безопасности ООН письмо с фактами обстрелов мирных жителей Донбасса со стороны украинских военных. Об этом в Telegram-канале сообщил заместитель представителя России при организации Дмитрий Полянский.

«В качестве официального документа распространили в ООН письмо от донецкой организации „Справедливая защита“ относительно обстрелов мирного населения республик Донбасса со стороны украинских военных», — написал он.

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По словам Полянского, основной акцент в документе сделан на обстрелы, произошедшие на нынешней неделе. Также дипломат пообещал, что российское представительство на заседании Совбеза ООН 9 декабря обязательно поднимет тему незаконных украинских атак.

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Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что общий ущерб Донбассу из-за обстрелов националистов уже превысил один триллион 321 миллиард рублей. Глава государства подчеркнул, что Украина должна возместить все убытки, однако заметил, что от нынешней власти соседней страны требовать это бессмысленно.