Общество 06 декабря 2022, 12:19 Россия перед введением экспортных ограничений ЕС нарастила добычу нефти «Коммерсант»: Россия перед введением эмбарго увеличила добычу нефти на 2% РИА «Новости»

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Россия смогла увеличить добычу нефти перед введением эмбарго Евросоюза почти до 1,49 миллиона тонн в сутки, то есть на 2%. Об этом написал «Коммерсант» со ссылкой на источник.

По данным издания, всего с январь по ноябрь 2022 года в России добыли около 489 миллионов тонн нефти. При сохранении такого уровня производства показатель может достичь 535 миллионов тонн за 12 месяцев. Для сравнения: в 2021 году в РФ добыли 524 миллиона тонн нефти.

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Но аналитики предрекли падение производства сырья из-за санкций уже в первом квартале 2023 года. Показатель может упасть на 500 тысяч баррелей, то есть до 68 тысяч тонн в сутки. С этой точки зрения в список самых уязвимых могут попасть такие месторождения, как Приразломное, Новопортовское, Требса и Титова.

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Потолок цен в странах G7 и эмбарго в ЕС на нефть из России вступили в силу 5 декабря.