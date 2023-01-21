Общество 21 января 2023, 13:04 Россия отвергла данные ООН об искусственном затягивании инспекции судов по зерновой сделке МИД ответил на обвинения ООН в затягивании инспекции судов по зерновой сделке РИА «Новости»

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Россия отвергла данные ООН о якобы затягивании инспекции судов по зерновой сделке. Об этом заявили в пресс-службе МИД РФ.

В ведомстве обратили внимание, что ООН утверждает о том, что в территориальных водах Турции якобы находятся более 100 судов, которые участвуют в зерновой сделке. Помимо этого, в релизе организации говорилось, что в среднем время ожидания занимает 21 день, отметили в МИД.

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«В настоящее время на стоянке в украинских портах и в инспекционных зонах находятся 64 судна», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

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В министерстве также напомнили, что список очередности проверок судов и прохода формирует украинская сторона.

«Российские представители на него никак не влияют», — добавили в пресс-службе.

В МИД также указали, что Россия неоднократно сообщала о проблеме искусственного скопления сухогрузов в порту Стамбула, которое создают украинские коммерсанты. Они фрахтуют суда без учета согласованных правил и сроков регистрации и участия в инициативе.

«Очевидно, что в Киеве руководствуются исключительно корыстными задачами продать „побольше и поскорее“, пренебрегая утвержденным порядком работы», — заключили в министерстве.