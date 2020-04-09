Россия отправит в Боснию и Герцеговину три рейса с помощью
Глава оборонного ведомства России Сергей Шойгу распорядился отправить в Боснию и Герцеговину три самолета с помощью. Таким образом, Москва поможет балканской стране в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщил «Царьград».
По данным издания, в Боснию и Герцеговину отправят 24 военнослужащих, а также пять единиц специальной и военной техники. Помощь перебросят тремя рейсами. Ранее аналогичную помощь от Москвы получили Сербия, Италия и Соединенные Штаты.