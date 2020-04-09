Россия отправит в Боснию и Герцеговину три рейса с помощью

По данным издания, в Боснию и Герцеговину отправят 24 военнослужащих, а также пять единиц специальной и военной техники. Помощь перебросят тремя рейсами. Ранее аналогичную помощь от Москвы получили Сербия, Италия и Соединенные Штаты.