Общество 29 марта 2023, 08:26 Россия отменит роуминг с тремя странами к 2025 году «Ведомости»: Россия к 2025 году отменит роуминг с Казахстаном, Арменией и Киргизией Pxhere

Читать 360tv в

Россия намерена к 2025 году отменить международный сотовый роуминг с тремя странами, входящими в Евразийский экономический союз. Речь идет о Казахстане, Армении и Киргизии, сообщили «Ведомости».

Издание сослалось на приложение к запросу Евразийской экономический комиссии. Этот документ 16 марта направили в Минэкономики РФ и мобильным операторам.

Реклама

По данным газеты, операторов попросили до 14 апреля предоставить в ЕАК информацию о числе абонентов, объеме и стоимости услуг связи, которые оказали гражданам стран ЕАЭС с января 2020 года по декабрь 2022 года. Помимо этого, комиссия хочет получить данные о доходах операторов.

К этому запросу прилагалась и дорожная карта отмены роуминга в ЕАЭС. По планам ЕАК, операторам нужно провести работу по пресечению случаев мошенничества на своих сетях, а также разработать правила использования справедливых тарифов на услуги связи в ЕАЭС. Эти мероприятия нужно выполнить к концу 2024 года. Новые тарифы на связь в ЕАЭС компании должны ввести к первому кварталу 2025 года.