Россия откроет границу с Абхазией с 1 августа
Граница с Абхазией откроется с 1 августа. Об этом сообщил оперативный штаб при правительстве России по противодействию новой коронавирусной инфекции.
«По итогам заседания (оперштаба) принято решение об открытии с 1 августа государственной границы Российской Федерации с Республикой Абхазия», — говорится в сообщении.
Данное решение принято на основании заключений Роспотребнадзора и Минздрава России. Специалисты оценили санитарно-эпидемиологическую обстановку в Абхазии и определили степень готовности объектов местной инфраструктуры к приему туристов.
Заседание штаба провела вице-премьер России Татьяна Голикова 31 июля.
Хотя ранее власти Абхазии продлили ограничения на пересечение границы с Россией до 4 августа. То решение было принято из-за ситуации с коронавирусом.