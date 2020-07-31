Россия откроет границу с Абхазией с 1 августа

«По итогам заседания (оперштаба) принято решение об открытии с 1 августа государственной границы Российской Федерации с Республикой Абхазия», — говорится в сообщении.

Данное решение принято на основании заключений Роспотребнадзора и Минздрава России. Специалисты оценили санитарно-эпидемиологическую обстановку в Абхазии и определили степень готовности объектов местной инфраструктуры к приему туристов.

Заседание штаба провела вице-премьер России Татьяна Голикова 31 июля.

Хотя ранее власти Абхазии продлили ограничения на пересечение границы с Россией до 4 августа. То решение было принято из-за ситуации с коронавирусом.