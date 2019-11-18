Россия отказалась от участия в «Мисс Вселенная»

Россия в 2019 году не будет представлена на конкурсе «Мисс Вселенная». Из-за того, что организаторы поздно сообщили о времени и месте проведения конкурса красоты, «Мисс Россия» Алина Санько не успеет сделать визу и подготовиться.

«В этом году, к сожалению, организация конкурса „Мисс Вселенная“ очень поздно сообщила о датах и месте проведения финала. Мы планировали, что Алина Санько отправится на два конкурса: „Мисс мира“ и „Мисс Вселенная“. В этом году конкурсы накладываются, один пройдет 8 декабря, а другой — 14 [декабря]. Мы об этом узнали меньше месяца назад. Из-за того, что организаторы так поздно сообщили, мы не едем», — рассказала ТАСС директор конкурса «Мисс Россия» Анастасия Беляк.

Она объяснила, что у Санько недостаточно времени на получение американской визы и подготовку к конкурсу «Мисс Вселенная». Беляк выразила надежду, что в будущем организаторы будут сообщать такие сведения заранее.

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Алина Санько будет представлять Россию на конкурсе «Мисс мира», который пройдет в Лондоне 14 декабря. Девушка призналась, что для нее особое значение имеет конкурсный этап, связанный с представлением благотворительного проекта. Она назвала себя человеком искусства и сказала, что любит проводить мастер-классы и делиться с другими знаниями.

Санько появится на конкурсе в платье синего цвета на одно плечо с вырезом от середины бедра, дизайнером которого выступил Игорь Чапурин.