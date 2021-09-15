Россия остановила разработку сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну
Россия прекратила проектирование сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну. Работы возобновят после доработки программы.
Техническое проектирование планировалось завершить в октябре этого года. Об этом сообщил гендиректор ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов РИА «Новости».
«РКЦ „Прогресс“ действительно прекращены работы по „Элементы СТК“», — сообщил агентству Баранов.
В феврале этого года РКЦ «Прогресс» уже приостанавливал разработку сверхтяжелой ракеты «Енисей», которая создавалась для лунной программы.
Ракету-носитель «Енисей» планировали задействовать в рамках реализации космической программы. Для ее запусков на космодроме Восточный должны были построить отдельный стартовый комплекс. Эскизный проект ракеты сверхтяжелого класса был одобрен в 2019 году. Летные испытания «Енисея» планировали начать в 2028 году.
Роскосмос в декабре заключил с РКЦ «Прогресс» контракт на разработку проекта ракеты «Енисей». Стоимость контракта составила 1,47 миллиарда рублей. Проект должны были сдать до начала 2022 года.